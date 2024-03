João Borch foi segundo no Festival RTP da Canção (vídeo)

O madeirense João Borch ficou em segundo lugar no Festival RTP da Canção. Conquistou a preferência do público mas não a do júri espalhado pelo país. A vitória foi para Iolanda, que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão na Suécia com a canção Grito.

Saiba tudo aqui